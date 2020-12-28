Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri Candeias, Berat ve Oğuzhan (kk) attı. Kayseri'ye Kanga ve Arda'nın (kk) sayıları yetmedi.

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