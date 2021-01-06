Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği 1-0 geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 3-1 yendi.

25. dakikada konuk ekip, Boupendza'nın şık golüyle maçta 1-0 öne geçti.

34. dakikada Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta, Sio topu filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından Sio'nun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.

43. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Hakem Yasin Kol, Atakaş Hatayspor kalecisi Munir'e, ceza sahasında Arda Kızıldağ'a yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gösterdi ve penaltı kararı verdi.

45+3. dakikada Piris da Motta'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ve kaleci farklı köşelere gitti: 1-1.

52. dakikada hakem Yasin Kol, Katranis'in ceza sahasında Piris da Motta'ya yaptığı müdahale sonrası Gençlerbirliği lehine penaltı kararı verdi.

54. dakikada beyaz noktaya gelen Piris da Motta, penaltı vuruşunda yine hata yapmadı ve topu bir kez daha filelere gönderdi: 2-1.

84. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Sefa Yılmaz'ın ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topu Sio ağlarla buluşturdu: 3-1.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen (Dk. 90+2 Mustafa Hüseyin Seyhan),Sefa Yılmaz (Dk. 86 Rahmetullah Berişbek),Candeias, Ayite (Dk. 72 Furman),Sio (Dk. 90+2 Gökhan Altıparmak)

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong (Dk. 62 Soner Örnek),Pablo Santos, Katranis (Dk. 62 Mesut Çaytemel),Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 45+2 Akın Alkan),Akintola, Boupendza, Diouf (Dk. 38 Selim Ilgaz)

Goller: Dk. 25 Boupendza (Atakaş Hatayspor),Dk. 45+3 ve 54 Piris da Motta (Penaltılardan),Dk. 84 Sio (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 43 Munir (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Johansson, Dk. 49 Soner Dikmen, Dk. 72 Ayite, Dk. 82 Candeias, Dk. 85 Sio (Gençlerbirliği),Dk. 33 Pablo Santos, Dk. 45+1 Akintola (Atakaş Hatayspor)