Gençlerbirliği: 3 - Altınordu: 2

Stat: Eryaman

Hakemler: Caner Ak, Mehmet Ali Akkor, Mert Bulut

Gençlerbirliği: Ramazan Köse (Dk. 12 Übeyd Adıyaman), Ömürcan Artar, Metehan Mert, Gökhan Gül, Kerem Can Akyüz, Aksel Aktaş, Grechyshkin, Barış Alıcı (Dk. 88 İlker Karakaş), Tshibola, Lima (Dk. 79 Lualua), Eleke

Altınordu: Ali Emre Yanar, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Feyttullah Gürlük), Yusuf Yalçın Arslan, Volkan Fındıklı, Yusuf Can Esendemir (Dk. 68 Ahmet Dereli), Ali Dere, Burak İnce (Dk. 46 Metehan Yılmaz), Kürşad Sürmeli (Dk. 75 Sami Satılmış), Recep Aydın, Ahmet İlhan Özek, Enis Destan (Dk. 46 Hüsamettin Yener)

Goller: Dk. 14 Ali Dere, Dk. 81 Ahmet İlhan Özek (Altınordu), Dk. 26 Barış Alıcı, Dk. 48 Eleke, Dk. 64 Lima (Gençlerbirliği)

Kırmızı kartlar: Dk. 85 Metehan Yılmaz, Dk. 87 Sami Satılmış (Altınordu), Dk. 90+3 Tshibola (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 20 Rıdvan Koçak, Dk. 69 Ahmet İlhan Özek, Dk. 90 Ahmet Dereli (Altınordu), Dk. 52 Ömürcan Artan, Dk. 76 Aksel Aktaş, Dk. 90 Metehan Mert (Gençlerbirliği)