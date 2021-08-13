Stat: Eryaman

Hakemler: Murat Erdoğan, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı

Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Ömürcan Artan (Dk. 68 Barış Alıcı), Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Grechyshkin, Sallalich (Dk. 80 İlker Karakaş), Kerim Avcı, Rahmetullah Berişbek (Dk. 76 Mustafa Seyhan), Lualua, Sandro

Eyüpspor: Emrullah Şalk, Uğur Akdemir, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Taşkın İlter, Serdar Cansu, Kozulj (Dk. 69 Bekir Yılmaz), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 89 Erencan Yardımcı), Timur Temeltaş (Dk. 89 Mikail Okyar), Umut Bulut (Dk. 80 Taha Balcı)

Goller: Dk. 13 ve 22 Umut Bulut, Dk. 78 Bekir Yılmaz, Dk. 84 Cenk Ahmet Alkılıç (Eyüpspor), Dk. 63 Kerim Avcı, Dk. 83 Sandro (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 17 Taşkın İlter, Dk. 83 Uğur Akdemir (Eyüpspor), Dk. 36 Kerim Avcı, Dk. 48 Arda Kızıldağ, Dk. 54 Grechyshkin, Dk. 77 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)