Gençlerbirliği: 1 - Boluspor: 0

Stat: Eryaman

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Seyfettin Ünal, Cemal Alpay

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Kerem Can Akyüz, Aksel Aktaş (Dk. 46 Tshibola), Grechyshkin, Barış Alıcı (Dk. 90+5 Metehan Mert), Lima (Dk. 83 Gökhan Gül), LuaLua (Dk. 90+2 Musa Şahindere), ​​​​​​​Eleke

Beypiliç Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar, Fethi Özer, Ali Keten, Abdurrahim Dursun, Eray Ataseven (Dk. 80 Arda Köksal), Abdurrahman Canlı (Dk. 87 Tugay Kacar), Roshi, Bertu Alican Özyürek (Dk. 63 Odah), Bregu (Dk. 63 Novak), Kasongo

Gol: Dk. 49 Barış Alıcı (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 34 Arda Kızıldağ, Dk. 58 Tshibola, Dk. 73 Lima, Dk. 89 Mert Kula (Gençlerbirliği), Dk. 85 Abdurrahman Canlı, Dk. 90+4 Abdurrahim Dursun (Beypiliç Boluspor)