Maçtan dakikalar

Tuzlaspor’da 32. dakikada ceza sahası sağ köşeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Vedat Bora, yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

Tuzlaspor’da 43. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda topu taşıyan Aosman’ın pası ile buluşan Sarr ceza sahası içerisinde topu köşeden ağlara yolladı. 2-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Koray Gençerler, Baran Eraslan, Bersan Duran

Gençlerbirliği: Atalay Gökçe, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 74 Emir Ortakaya),Batuhan Uçan, Kadir Enes Kıra, Ömürcan Artan, Mustafa Hüseyin Seyhan, Hasanalp Birken, Furman (Dk. 46 Mert Kabasakal),Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 85 Seyit Ali Kahya),Kağan Özkan (Dk. 46 Osman Emirkan Demir),Baran Başyiğit

Tuzlaspor: Angeler, Yasin Güreler, Mahmut Bulut, Baran Işık, Samet Asatekin, Vedat Bora, Cajic (Dk. 72 Arif Morkaya),Aosman, Onat Kutay Kurt (Dk. 63 Pucko),Sarr (Dk. 63 Ahmet Yazar),Özgür Can Özcan (Dk. 81 Zubanovic)

Goller: Dk. 32 Vedat Bora, Dk. 42 Sarr (Tuzlaspor),

Sarı kartlar: Dk. 10 Baran Başyiğit, Dk. 50 Hasanalp Birken ( Gençlerbirliği),