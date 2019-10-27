Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup etti. Horozlara ligde 6 hafta sonra galibiyeti getiren golleri Olcay Şahan ve Murawski (P)kaydetti. Mehmet Özdilek, Denizlispor'un başında çıktığı 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.

Gençlerbirliği 6. dakikada Berat'la gole çok yaklaştı! Gençlerbirliği köşe vuruşunda Berat kafayı vurdu ancak Denizlispor savunması topu çizgiden çıkarttı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 8. dakikada yine tehlikeli geldi. Sağ tarafta topu rakibinden söken Erdem ön direğe sert bir top yolladı fakat Stancu'nun tek vuruşunda top üstten dışarı gitti.

10. dakika oynanırken Gençlerbirliği savunmasının arkasına atılan uzun pasa Barrow ile birlikte topu uzaklaştırmak isteyen Erdem ve kaleci Ertaç hareketlendi. Oyuncuların çarpışması sonrası boşta kalan topu Flavio uzaklaştırırken kaleci Ertaç ve Barrow sakatlık yaşıyor.

Mücadelede dakikalar 21'i gösterdiğinde kaleye oldukça uzak bir mesafede topla buluşan Sio çok sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Stachowiak aynı güzellikte bir kurtarışla yanıt verdi.

Maçta gol perdesi 34. dakikada açıldı: Sol kanattan gelişen Denizlispor atağında topla buluşup son çizgiye inen Berdich içeri güzel ortaladı ve Olcay Şahan isabetli bir vuruşla topu ağlara göndererek takımı öne geçirdi. Denizlispor'u öne geçiren golde asisti yapan isim Zakarya Bergdich oldu.

Konuk ekip 45 dakika sonunda 1-0'lık üstünlükle soyunma odasına gitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Gençlerbirliği 50. dakikada gole yaklaştı: Orta sahada topla buluşan Berat rakibinden harika sıyrıldı ve sol taraftan ceza sahasına giren Stancu'yu gördü. Rumen forvet uzak köşeye yerden bir vuruş yaptı ancak top direğin dibinden dışarı gitti.

Gençlerbirliği 55. dakikada bir kez daha gole yaklaştı: Sol kanattan Sessegnon'un yaptığı ortada Sio şık bir vuruş yaptı fakat kaleci topu kornere atmayı başardı.

BERAT DİREĞE TAKILDI!

57. dakikada Gençlerbirliği'nde Berat direğe takıldı: Uzak bir mesafede topla buluşan Berat çok sert bir vuruş yaptı ve top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Denizlispor 81. dakikada önemli bir fırsatı değerlendiremedi: Gençlerbirliği savunmasının arkasına sarkan Mehmet Akyüz topu rakibinden söktü ve çaprazdan ceza sahasına girdi. Tecrübeli futbolcu uygun durumda yaptığı vuruşunda ise isabet sağlayamadı.

Gençlerbirliği 85. dakikada beraberliği yakalamaya çok yaklaştı. Sio'nun ara pasıyla çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Nadir Çiftçi çok sert vurdu ama Stachowiak aynı güzellikte kurtarışla yanıt verdi.

Son dakikalarda rakip kaleye oyunu yıkmak isteyen Gençlerbirliği 87. dakikada yine çok etkili geldi. Sol taraftan ceza sahasına yerden gelen pas herkesten sekip Rahmetullah'ın önünde kaldı. Genç futbolcu vuruşunu yapmakta biraz ağır davranınca savunma ayak koymayı başardı.

90+6. dakikada Sacko sağ kanattan ceza sahasına girdi ve Toure'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem tereddütsüz beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Murawski, penaltıdan skoru 2-0'a getirdi.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Denizlispor, zorlu karşılaşmadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Denizlispor bu sonucun ardından puanını 11'e yükseltirken Gençlerbirliği 6 puanda kaldı.