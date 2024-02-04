Gençlerbirliği: 0 - Çorum FK: 0 |MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Çorum FK arasındaki karşılaşma 0-0 berabere bitti.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
Çorum FK'da orta saha olarak görev yapan Ferhat Yazgan, 58. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
19. dakikada Amilton’un pasıyla soldan ceza sahasına giren Kayode'nin şutunda top direkten döndü.
57. dakikada Ahmet İlhan Özek, ceza sahası ön çizgisinden şutunda kaleci Orkun gole izin vermedi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Selahattin Altay
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Ensar Kemaloğlu (Oltan Karakullukçu dk. 72), Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz (Musa Çağıran dk. 82), Aosman (Rahman Buğra Çağıran dk. 7), Kayode (Akabueze dk. 82), Yatabare, Amilton
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Wu, Halit Yılmaz, Yiğit Efe Demir, Özgür Çek, Melih Bostan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ahmet Atilla Özek (Eren Aydın dk. 77), Nalepa (Adem Doğan dk. 90+1), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Bartolomeu (Ozan Sol dk. 88), Ahmet Sağat (Hakan Barış dk. 77)
Yedekler: Ali Türkkan, Verheydt, Gökhan Karadeniz, Suat Kaya, Süleyman Luş, Sadık Arda Yılmaztürk
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Kırmızı kart: Ferhat Yazgan (dk. 58) (Çorum FK)
Sarı kart: Ensar Kemaloğlu (Gençlerbirliği), Yasin Güreler