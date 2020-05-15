Gençler oyun havası eşliğinde sokağa çıkmanın tadını çıkardı - ANTALYA

Kentin park ve bahçelerinde arkadaşlarıyla buluşan gençler, özlem giderdi.Bazı gençler bisiklete binmeyi tercih ederken, kimi ise Konyaaltı sahil bandında oyun havası eşliğinde dans etti.

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