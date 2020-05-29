Gençler, güneşli havanın tadını park ve sahillerde çıkardı - İSTANBUL

Güneşli ve güzel havanın etkisiyle cadde, sahil ve parklarda arkadaşlarıyla bir araya gelen gençler, hasret giderdi. Bazı gençler bisiklet ve scooter kullanırken, bazıları da parklarda piknik yaptı.Gençlerin, belediye ekiplerinin Caddebostan sahil kesiminde sosyal mesafeye dikkat edilmesi için beyaz boyayla çimlerde oluşturduğu dairelerin içinde oturdukları gözlendi.Üsküdar'da saat 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, Çengelköy, Kuzguncuk ve Salacak'ın sahil kesimleri ile parklarda gezdi.Bazı gençlerin Salacak sahilde sosyal mesafe kuralına uyarak bol bol fotoğraf çektirdiği, bazılarının deniz kenarında yürüyüşe çıkıp spor yaptığı, bazılarının da müzik eşliğinde dans ederek eğlendiği görüldü.Üsküdar çarşıdaki dükkanları gezen bazı gençler de alışveriş yaptı.Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Sarıyer'de de gençler parkları gezdi, piknik yaptı, bisiklet kullandı, alışverişe çıktı.Bazı gençler maske kullanıp sosyal mesafe kurallarına uyarken, bazılarının ise bu konuda tedbirsiz davrandığı gözlendi.- Ekiplerden maske ve sosyal mesafe uyarısıArkadaşlarıyla Salacak sahiline gelen 16 yaşındaki Eda Özdemir, gününü arkadaşlarıyla deniz kenarında sohbet edip bisiklet kullanarak geçireceğini söyledi.Özdemir, "Dışarı özgürce çıkıp dolaşmak çok önemliymiş. Bu zor zamanlarda sahip olduğumuz birçok güzelliğin kıymetini anlamış olduk. Bu süreçte evde ailemle çok güzel bir bağ oluşturduk ama dilerim en kısa zamanda her şey düzelir, yazın tadını doyasıya çıkabiliriz." ifadelerini kullandı.Denetimlerini sürdüren polis ve zabıta ekipleri de maske ve sosyal mesafe konusunda gençleri sık sık uyardı.
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