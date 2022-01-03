Sokak ortasında dayak kamerada!

İHA

Olay, geçen gün akşam saatlerinde İstanbul'un Esenyurt ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir sebeple bir grup şahıs, tartıştıkları genci kovalamaya başladı. Bir süre sonra grubun yakaladığı genç tekme ve yumrukların hedefi oldu. Bir süre sokak ortasında darbedilen gencin imdadına vatandaşlar yetişti.

Mahalle sakinleri darbdilen genci güçlükle şahısların elinden kurtardı. Yaşanan darp anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.