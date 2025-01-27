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        Haberler Kültür-Sanat Genç yetenekler İş Sanat'ta

        Genç yetenekler İş Sanat'ta

        İş Sanat'ın genç müzisyenlere konser deneyimi sunmak amacıyla sahnesini açtığı Parlayan Yıldızlar konserlerinde Özgün Tuncel (bağlama) ve Görkem Kamil Vurur (tar) sahne aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 10:26 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:09
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        İş Sanat’ın genç müzisyenlere konser deneyimi sunmak amacıyla sahnesini açtığı Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor.

        2023 yılından beri geleneksel Türk müziğinin genç yeteneklerini de bu konserler kapsamında seyircisiyle buluşturan İş Sanat, 6 Ocak Pazartesi akşamı İş Kuleleri Salonu’nda Özgün Tuncel (bağlama) ve Görkem Kamil Vurur’u (tar) sahnesinde ağırladı.

        Özgün Tuncel: Türk ve Batı Müziğini Bağlama ile Buluşturdu

        Yeni yılın ilk Parlayan Yıldızı, bağlamanın genç yeteneklerinden Özgün Tuncel oldu. 2004 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Tuncel, Başakşehir İTÜ İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. 2017-2020 yılları arasında konservatuvara bağlı Selahattin İçli Çocuk Korosu’nda ses sanatçısı olarak şarkı söyledi. 2019 yılından beri TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu’nda müzisyen olarak yer alan genç sanatçı, Türk Halk Müziği teorisi, Batı Müziği teorisi, repertuvar çalışmaları, sahne performansı gibi konuları içeren kapsamlı bir müzik eğitimi alıyor. CRR Konser Salonu’ndaki “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseri dâhil olmak üzere pek çok konserde yer alan Tuncel, TRT Müzik’in Genç Yetenekler Programı’na da konuk olarak izleyicilerle buluştu.

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        Tuncel, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Bölümü’nde eğitimini sürdürüyor.

        6 Ocak Pazartesi akşamı gerçekleşen konserde Özgün Tuncel, Talip Özkan, Ali Ufkî Bey ve Reşat Aysu gibi Türk bestecilerin eserlerini bağlamasıyla seslendirdi. Sanatçının repertuvarında ayrıca Brahms, Paul de Senneville ve Piazzolla gibi bestecilerin eserleri de yer aldı.

        Görkem Kamil Vurur: Gelenekten Modernliğe Tarın Yolculuğu

        İş Sanat sahnesine çıkan bir diğer genç yetenek, tar sanatçısı Görkem Kamil Vurur oldu. 2007 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Vurur, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’nda Dr. Öğr. Üyesi Serhat Turunç’un öğrencisi olarak tar eğitimine başladı. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nin son sınıfında eğitimini sürdüren genç sanatçı, 2019 yılından bu yana TRT Türk Halk Müziği Gençlik Korosu bünyesinde tar icracısı olarak görev yapıyor.

        Vurur’un konser repertuvarında Fikret Emirov, Tofig Guliyev, Eric Satie, Vasif Adıgözelov ve Adil Geray Memmedbeyli’nin eserleri yer aldı.

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