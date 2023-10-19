Genç yaşta hem çiftçi hem de fenomen oldu!

"TAKDİR EDİLMEK BENİ MUTLU EDİYOR"

Selci, sosyal medyada köyde yaptığı işleri paylaştığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada nasıl yaşıyorsam olduğu gibi aktarıyorum. Gerçekçi yaklaşmaya çalışarak işin hem zorluklarını hem kolay taraflarını hem de bildiklerimi aktarıyorum. Sosyal medyada soru cevap etkinliği düzenleyerek hem kendim bilgi sahibi oluyorum hem de arkadaşlarımın bilgi sahibi olmasını sağlıyorum. Şu an oldukça büyük bir kitleye hitap ediyorum. Takdir edilmek beni mutlu ediyor. Tek kazancım bu aslında. İnsanların beni kendi evlerinden, kendi kızları gibi görmesi beni bu işe, bu sektöre daha çok bağlıyor."