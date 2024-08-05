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        Kanal Urfa'nın genç sunucusu meslektaşlarını yasa boğdu

        Şanlıurfa'da yerel bir televizyon kanalında haber müdürlüğü ve sunuculuk yapan Fatma Kırmızı hayatını kaybetti. Yakınlarını ve meslektaşlarını yasa boğan genç sunucu, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 18:29 Güncelleme: 05.08.2024 - 18:29
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        Genç sunucu meslektaşlarını yasa boğdu
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        Şanlıurfa'da yerel bir televizyon kanalında görev yapan Fatma Kırmızı (31) hayatını kaybetti.

        Kentte uydu üzerinden yayın yapan Kanal Urfa Televizyonu'nun haber müdürü ve ana haber sunucu Fatma Kırmızı'ya, geçen ay ilik kanseri teşhisi konuldu. Gaziantep'te tedavi altına alınan Kırmızı, dün gece saatlerinde hayatını kaybetti.

        DOĞUP BÜYÜDÜĞÜ İLÇEYE GETİRİLDİ

        Şanlıurfa'ya getirilen genç sunucunun cenazesi, doğup büyüdüğü Bozova ilçesine bağlı Kaçar Saluca kırsal Mahallesi'ne götürüldü. Buradaki cenaze namazına Kanal Urfa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru, Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Özer, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Reşat Uzun, Haliliye Belediyesi Basın Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek, mesai arkadaşları, gazeteciler ve muhabirler katıldı.

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        MAHALLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

        Namazın ardından genç sunucunun cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi. Cenazeye katılan Kanal Urfa Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Özer, gözyaşlarına boğuldu. Bir gün öldüğünde haberini Fatma Kırmızı'nın yapmasını istediğini söyleyen Özer, "Allah rahmet eylesin, ne diyelim. En son Kurban Bayramı'nda iki günlük izni vardı. Yanına gittim. 'Gidip de gelmemek, gelip de görmemek var' derdim kendisine. Hatta 'ben ölürsem haberimi sen yaparsın' derdim. Ben nerden bilecektim ki bugün Fatma'nın haberini ben yapacağım. Mekanı cennet olsun" dedi.

        "MAALESEF MÜCADELEYİ KAYBETTİ"

        Çok değerli bir insan olduğunu söyleyen Kanal Urfa Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Toru da, "Bundan yaklaşık bir ay önce Fatma Kırmızı kardeşimiz elim bir hastalığa yakalandı. Maalesef bu mücadeleyi kaybetti. Bütün Urfa'nın başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet etsin. Gerçekten çok kıymetli bir insandı. İnşallah Allah rahmetiyle muamele eder. Tüm basın camiasının da başı sağ olsun" diye konuştu.

        "BASIN CAMİASININ BAŞI SAĞ OLSUN"

        Şanlıurfa'da uzun yıllar yerel ve ulusal basında görev yapan Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Reşat Uzun ise, "Fatma Kırmızı kardeşimiz amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Genç yaşta gazetecilik mesleğine başlayıp haberciliğin her alanında kendini gösterip daha sonra da Kanal Urfa'da haber müdürlüğü, haber spikerliği yaptı. Başarılı, ekranların sevilen bir gazetecisiydi. Yakın tarihte bir hastalığa yakalandı ve maalesef dün kendisini kaybettik. Bugün kendisini son yolculuğa uğurlamak için doğup büyüdüğü köye geldik. Basın camiasının başı sağ olsun. Fatma kardeşimizin de mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

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        #yerel haberler
        #Şanlıurfa
        #FATMA KIRMIZI
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