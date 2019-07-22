Genç sporcular zirvede

22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Genç milliler, son bir haftada yapılan uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla adlarını zirveye yazdırdı.
Milli sporcular, atıcılık, yelken, voleybol ve atletizm branşlarında gerçekleştirilen uluslararası yarışmalarda 6 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 14 madalya kazandı. Yüzme branşında ise Viktoria Zeynep Güneş, olimpiyat kotası aldı.
Almanya'nın Suhl şehrinde düzenlenen Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda yarışan sporcu Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabancada altın madalya, aynı yarışta Yasemin Beyza Yılmaz ise bronz madalya kazandı.
Bir diğer altın madalya ise Polonya'nın Gdynia kentinde düzenenlen Dünya Gençler Yelken Şampiyonası'nda laser radial sınıfında yarışan milli sporcu Yiğit Yalçın Çitak'tan geldi. 57 ülkeden sporcunun katıldığı yarışlarda Yiğit, 9 yarış sonunda elde ettiği 56 puanla zirveye çıktı.
İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım ise finalde İtalya'yı 3-0 ile geçerek şampiyonluk kupasını kaldırdı.
ATLETİZMDE 10 MADALYA
İsveç'te düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda toplamda 10 madalya kazanan genç atletler, organizasyonu Büyük Britanya, İtalya, Hollanda ve Ukrayna'nın ardından beşinci sırada tamamladı.
Boras kentinde 18-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 49 ülkeden sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, milli sporcular 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 10 madalya elde etti.
Milli sporculardan Meryem Bekmez kadınlar 10 bin metre yürüyüşte 44.44.50'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Murat Yalçınkaya ise erkekler 3000 metre su engellide 8.58.20 ile podyumun birinci basamağında yer aldı.
Organizasyondaki son altın madalya ise Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü, Berke Akçam ve İlyas Çanakçı'dan oluşan 4x400 metrede yarışan bayrak takımından geldi. Bayrak takımı 3.08.34'lük dereceyle şampiyon olurken, Türkiye rekoru da kırdı.
Organizasyonda gümüş madalyalar kadınlar disk atmada Özlem Becerek, 10 bin metre yürüyüşte Evin Demir, gülle atmada Pınar Akyol ve erkekler 5000 metrede Ayetullah Aslanhan'dan geldi. Bronz madalyaları ise gülle atmada Alperen Karahan, erkekler 3000 metrede Ömer Amaç ve kadınlar 1500 metrede Tuğba Toptaş elde etti.
VİKTORİA'DAN OLİMPİYAT KOTASI
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, 200 metre karışıkta 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.
Güney Kore'nin Gwangju kentinde düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda 200 metre karışıkta yarışan milli sporcu 21 yaşındaki Viktoria Zeynep, 2.12.42 derecesiyle 2020 Tokyo barajını geçti.
Bu sonuçla Viktoria Zeynep, yüzmede Berkay Ömer Öğretir ve Beril Böcekler'den sonra olimpiyat vizesi alan üçüncü isim oldu.
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