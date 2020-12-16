Genç solist Ege, Uluslararası Müzik Festivali'nde Türkiye'ye ikincilik getirdi

AA

Genç solist Ege Seçer, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı desteğiyle düzenlenen ve 14 ülkeden yarışmacıların yer aldığı 2220 Uluslararası Müzik Festivali'ne katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden gerçekleştirilen yarışmanın jüri elemesi sonucunda Ege Seçer, 87 finalist arasına kalmayı başardı.

Genç yetenek, Youtube üzerinden halk oylamasıyla devam eden yarışmanın ikinci elemesinde de başarılı oldu ve 35 süper finalist arasına adını yazdırdı.

Dünyanın birçok ülkesinden ünlü müzisyenlerin jürisinde bulunduğu ve binlerce izleyicinin oy kullandığı yarışmanın sonuçları tüm dünyaya duyuruldu.

Karadağ'dan Iva Otashevich'in birinci olduğu 13-14 yaş kategorisinde Ege Seçer, Türkiye'de sanatçı Nilüfer'in yorumuyla ve "Göreceksin Kendini" adıyla bilinen "Tu Te Reconnaitras" adlı Fransızca şarkıyı seslendirerek ikinciliği, Ukraynalı Klajsa Kapeta ile paylaştı.

Yarışmanın üçüncüsü ise yine Karadağ'dan Lara Pavichevic oldu.

- "Hep sahnede olmak istiyorum"

Ege Seçer, AA muhabirine, elde ettiği dereceden mutluluk duyduğunu söyledi.

Katıldığı ilk uluslararası yarışma olan 2220 Uluslararası Müzik Festivali'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Seçer, Ukrayna'dan gelecek ikincilik belgesini heyecanla beklediğini aktardı.

Müziğin hayatının önemli bir parçası olduğunu ve bir müzikal sanatçısı olmak istediğini belirten Seçer, "Türkiye'yi temsil etmek benim için gururdu. Uluslararası yarışmada başarılı olmak bana büyük katkı sağlayacak. Bundan sonraki hedefim başka uluslararası yarışmalara katılmak. Hep sahnede olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Altın ses" olarak anılıyor

Mozart Akademi kurucusu ve Ege Seçer'in öğretmeni İlhan Cinpir, yeteneği ve başarıları sayesinde öğrencisinin "Altın ses" olarak anıldığını ve dünyanın ilgisini de 2220 Uluslararası Müzik Festivali ile çektiğini aktardı.

Cinpir, öğrencisinin daha önce birçok ulusal organizasyonda yer aldığını ve müzikal projede başrol oynadığını kaydederek, gelecekte de uluslararası önemli etkinliklerde Türkiye'nin adını başarıyla temsil edeceğine inandığını söyledi.