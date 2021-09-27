Sonuçları belli oldu

Türkiye'de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç yetenekleri keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak amacıyla düzenlenen Genç Sanat: 7'nci Güncel Sanat Proje Yarışması sonuçlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Yunus Emre'nin "Bir ben vardır bende, benden içeri" sözü çerçevesinde düzenlenen yarışmada toplam 157 bin 500 lira para ödülü takdim edilecek
Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümünde düzenlenen Genç Sanat: 7'nci Güncel Sanat Proje Yarışması Sonuçlandı. Bu yılki yarışmada başvurusu kabul edilen 195 eser seçici kurul tarafından değerlendirildi.
Yarışmada Başarı Ödülü'ne layık görülen 5 sanatçıya 15 biner lira, Mansiyon Ödülü'ne layık görülen 5 sanatçıya 7 bin 500'er lira ile sergilenmeye hak kazanan 30 sanatçıya da bin 500'er lira ödül verilecek.
Yarışmadaki 40 eser, Ekim ayı içerisinde İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sergiye sunulacak. Ödül töreni ile serginin eser toplama süreci ise Bakanlık Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün internet sitesinden daha sonra ilan edilecek.
Ödüle Layık Görülenler
Genç Sanat: 7'nci Güncel Sanat Proje Yarışması'nda Başarı Ödülü'ne Veli Aras Yalçınkaya, Kemal Kahveci, Beyza Durhan, Melis Hatice Yamur, Ezgi Şen layık görüldü.
Mansiyon Ödülü'nü de Abdulvahap Uzunbay, Kübra Gürleşen, Nazire Eser Bakım, Hilal Demirtaş ve Koray Bıyıklı aldı.
Yarışmada eserleri sergilemeye hak kazanan sanatçılar ise Funda Çetgin, Sevgi Atan, Tuğba Aydın, Ece Kibaroğlu, Süreyya Noyan, Sevdiye Cerrahoğlu, Osman Batuhan Türker, Özgün Şahin, Melek Merve Tokuyan, İlhak Altıparmak, Selim Çınar, Öznur Şahinkaya, Uğur Bişirici, Eylül Savaş, Halil Ege Balkıs, Ali Yerli, Erdoğan Paksoy, Nazlı Yağmur Aydın, Nadide Gürcüoğlu, Gülşen Ünal, Gülçin Akbaş, Nurcan Kaya, Zeynep Merve Çiçek Mızrak, Hasret Şahin, Zeynep Kılınç, Ayşenur Pekcan, Mert Yılmaz, Muhammet Halil Alkış, Yağmur Kevser Barutçu ve Uzay Doğan oldu.
Yarışmanın Seçici Kurulu
Genç Sanat: 7'nci Güncel Sanat Proje Yarışması'nın değerlendirmesini yapan seçici kurulda Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Grafik Bölümü Öğretim Üyesi Sanatçı Prof. Dr. Nadire Şule Atılgan, Sinop Bienali Kurucusu ve Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. T. Melih Görgün ile Sanatçı Günseli Kato, Baksı Müzesi Kurucusu Sanatçı Hüsamettin Koçan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Sanatçı Prof. Tansel Türkdoğan ve Bakanlığı temsilen Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yer aldı.
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