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Genç piyanist Emir İlgen Yapı Kredi bomontiada'da konser verecek



Yapı Kredi bomontiada klasik müzik temalı "Salı Klasikleri"nde, genç piyanist Emir İlgen'in "The Polish Rider" konserine ev sahipliği yapacak.

Yapı Kredi bomontiada 4.katta, genç piyanistin, Polonyalı besteci Chopin’in eserlerini klasik müzikseverlere sunacağı konser 17 Mart'ta gerçekleştirilecek.

17 yaşındaki piyanist Emir İlgen, 9 yaşında katıldığı Almanya Clara Schumann Musik Schule uluslararası piyano yarışmasında aldığı Assoluto Birincilik Ödülü ile kariyerine başladı.

Genç piyanist, 16 yaşına kadar Haydn, Bach, Beethoven, Schumann ve Saint-Saens'in eserlerinden oluşan beş piyano konçertosunu, İzmir Devlet Senfoni, Türkiye Genç Filarmoni, Rusya Rostov Filarmoni ve Antalya Devlet Senfoni ve İstanbul Devlet Senfoni Orkestraları ile çalma imkanı buldu.