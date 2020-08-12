Genç pilotlardan ikide iki!

Borusan Otomotiv Motorsport, iki otomobille yarıştığı GT4 Avrupa Serisi'nin Imola'da gerçekleşen çift podyumlu açılış yarışının ardından, geçtiğimiz hafta sonu Misano'da yapılan ikinci ayak yarışlarında start aldı. Borusan Otomotiv Motorsport'un 13 yıl boyunca değişik şampiyonalarda defalarca yarıştığı pistte, 12 numaralı otomobilde yarışan Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik ikilisinin yanı sıra, 13 numaralı otomobilde yarışan İbrahim Okyay da direksiyonun başındaydı.

Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, Cuma günü yapılan test seanslarından itibaren sürelerini geliştirmeye devam etti. Cumartesi günü gerçekleşen sıralama turlarında pistteki en hızlı BMW pilotu olan Cem Bölükbaşı, GTWorld YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanan ilk yarışta gridde 4. sırada yer alarak takipçilerinden büyük destek gördü. Pit stopta otomobili devralan Yağız Gedik, sarı bayrakların damgasını vurduğu yarışta grup ikincisi olarak damalı bayrak gördü.

Pazar sabahı gerçekleşen ikinci yarışta 15. sıradan start alan Yağız Gedik, iyi bir performans sergiledi ve pit stop'a 10. sırada gelerek otomobili takım arkadaşına devretti. Yağız Gedik'in başladığı işi en iyi şekilde sürdüren ve yükselişe devam eden Cem Bölükbaşı ise grubunda ikinci ve genel klasmanda 4. olarak finişi gördü.

Bayrağımızı iki kere podyuma çıkartan ve alkış toplayan Borusan Otomotiv Motorsport, bir sonraki startını 5-6 Eylül tarihlerinde Nürburgring'de gerçekleşecek 3. ayak yarışlarında alacak.