Genç pilotlar Nürburgring’den boş dönmediler

Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik'in GT4 Avrupa Serisi'nin hafta sonu Nürburgring'de gerçekleşen 3. ayak yarışlarında elde ettikleri üçüncülük ile bu sezon gerçekleşen Imola ve Misano yarışlarından sonra Nürburgring'de de podyuma çıkmayı başardılar.

Borusan Otomotiv Motorsport'un iki tane BMW M4 GT4 otomobille yarıştığı seride, bir sürpriz daha yaşandı. 13 kapı numaralı ikinci otomobilde start alan deneyimli pilot İbrahim Okyay, Borusan Otomotiv Motorsport'un genç yetenek projesi kapsamında misafir pilot olarak davet ettiği Hasan Tansu ile birlikte yarıştı. Hasan Tansu ile İbrahim Okyay, gruplarında elde ettikleri dördüncülük başarısı ile takımlar mücadelesinde önemli puanlar toplamayı sürdürdüler.

Almanya'nın Nürburgring pistinde gerçekleşen yarış ile 6 hafta sonu toplam 12 yarıştan oluşan GT4 Avrupa Şampiyonası'nın ilk altı yarışı tamamlanmış durumda. Serinin sonraki yarışları 25-27 Eylül'de Zandvoort Hollanda, 22-25 Ekim'de Spa-Francorchamps Belçika ve 13-15 Kasım'da Circuit Paul Richard Fransa'da gerçekleşecek.