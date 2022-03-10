Genç MÜSİAD’dan tekstil zirvesi

AA

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden (MÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, zirvede sektöre ilişkin güncel gelişmeler, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ile gelecek temaları değerlendirildi.

TEXİT'22 ile sektörü bir araya getiren Genç MÜSİAD, sürdürülebilirlik ve inovasyonu aynı sahnede konuşarak sektörün geleceği noktasında çıktılar elde edilmesini sağladı.

Zirve kapsamında, B2B'ler yapılırken, Deniz Sağdıç’ın sürdürülebilirlik sergisi, Ekoteks workshop alanı, Prosoft VR ile farklı deneyimler yaşama imkanı katılımcılara sunuldu.

Zirveye Bayrampaşa Tekstilci ve İş İnsanları Derneği (BATİAD), Çorap Sanayicileri Derneği , Osmanbey Tekstilci İş Adamları Derneği(OTİAD) , Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) temsilcileri de katıldı.

Zirvenin açılış konuşmaları sırasıyla, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Furkan Akbal, Genç MÜSİAD Tekstil,Deri Ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Berk Limboz, MÜSİAD Tekstil,Deri Ve Hazır Giyim Sektör Kurulu Başkanı Fatih Canpolat, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Özeken tarafından yapıldı.

Zirvenin, "Sürdürülebilirlik Dönüşümü ve Hedefler" başlıklı oturumunda görsel sanatçı Deniz Sağdıç,Gama Recylcle Üst Yöneticisi (CEO) Zafer Kaplan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kadın Konseyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkan Yardımcısı ve Ekoteks Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Özdemir konuştu.

"Dijital Çağda Fabrikaların ve Mağazaların Dönüşümü" başlıklı oturumuna ise Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Artelligent Technology CEO’su Sinan Demir, Thread İn Motion CEO’su Kadir Demircioğlu katıldı.

Zirvenin 3. oturumu, "Küresel ve Yerel Satış için Strateji ve Katma Değer" başlığıyla yapıldı. Oturumda Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kazan Orakçıoğlu , Haşema Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, Ramsey Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Gür konuştu.

Genç MÜSİAD Tekstil, Deri Ve Hazır Giyim Sektör Kurulu tarafından organize edilen TEXİT’in gelecek yıllarda da yapılması planlanıyor.