Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Ustaömer yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Kerem Vergilier (Ankaraspor),Arda Özçimen (Göztepe),Murat Akşit (Yeni Malatyaspor)

Defans: Rahmi Salih Kaya, Anıl Doyuran (Altınordu),Ertuğrul Kurtuluş, Okan Ağrap (Bursaspor),Gürkan Başkan (Fenerbahçe),Bozan Uymaz, Metehan Baltacı (Galatasaray),Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor),Taha Cevahir (Trabzonspor)

Orta saha: Tayfun Tatlı, Polat Abay (Altınordu),Buluthan Bulut (Alanya Kestelspor),Vefa Temel, Berat Altındiş (Bursaspor),Eyüp Akcan (Fenerbahçe),Atalay Yıldırım (Galatasaray),Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor),Salih Kavrazlı, Hakan Yeşil (Trabzonspor)

Forvet: Gülhan Üreyen (Fenerbahçe),Erencan Yardımcı (Galatasaray)