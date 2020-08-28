Genç kızın şüpheli ölümünü adli tıp çözecek

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde özürlü kardeşine bakan 17 yaşındaki Tülin D., spor çantasının kemeriyle evinin kapısına asılı olarak bulundu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, fındık gündelikçisi olarak çalışan aile üyeleri akşam eve döndüğünde uzun süre kapının zilini çaldı. Kapı açılmayınca camdan eve giren aile üyeleri genç kızı, evin odasının kapısına asılı olarak buldu.

Evde özürlü kardeşine bakan genç kızın intihar edecek bir yapıda olmadığını ileri süren mahalle sakinlerinin iddialarından sonra, cinayet masası ekipleri devreye girdi.

ATK ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLAYACAK

Genç kızın yaşadığı eve giren hırsız tarafından öldürüldüğü ve bir süre önce de aileden bir kişiyle kavga ettiği, bu kişiyi bıçakla kovaladığı iddialarını araştıran polis ekiplerinin evde herhangi bir boğuşma izine rastlamadığı öğrenildi.

Ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Bu arada genç kız dün gözyaşları arasında Gümüşhane’nin Torul ilçesi Budak Köyü’nde toprağa verildi.