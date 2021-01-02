Genç Kızılay Zonguldak ekibi sokağa çıkma kısıtlamasında da görev başında

AA

Kısıtlamanın başladığı andan itibaren vatandaşlara simit ve ekmek dağıtmanın yanı sıra sahillerde çöp toplayan ekipler, görevi başında olan polis ve temizlik ekipleri ile taksi ve tır sürücülerine de çorba ikram etti.

Ekipler, ayrıca ilçe girişlerindeki kontrol noktalarında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yaparak jandarma ekiplerine destek oluyor.

Türk Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, AA muhabirine, her zaman vatandaşın yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmaya devam ettiklerini belirten Ergenç, şunları kaydetti:

"Türk Kızılayın iyilik hareketini her zaman gösteriyoruz. Sahalarda çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu kısıtlamalarda da vatandaşlarla birebir ilgileniyoruz, simit ve ekmek dağıtımı yapıyoruz. Sahillerde çöp toplama etkinliği gerçekleştirdik. Güvenlik kollarının yanı sıra belediyenin temizlik ekiplerine, taksi ve tır sürücülerine çorba dağıtımında bulunuyoruz. İlçe girişlerindeki kontrol noktalarında HES kodu kontrolü yaparak jandarma ekiplerine destek oluyoruz."