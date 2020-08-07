Genç Kızılay gönüllüsü Kovid-19'u yendi - İSTANBUL

Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Beyzanur Bol, okulda dağıtılan formları doldurduktan sonra Genç Kızılay'ın gönüllü üyesi olarak yardım hizmetinde çalışmaya başladı.Salgın sürecinde maske paketlemeden ihtiyaç sahibi ve karantinada olanlara erzak dağıtımına kadar farklı görevler alan Bol'a, annesi ve babasıyla birlikte Kovid-19 teşhisi konuldu.Gördüğü ilaç tedavisinin ardından hastalığı yenen Bol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genç Kızılay'da ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzattıklarını söyledi.Salgın sürecinde de görevinin başında olduğunu ve farklı alanlarda ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini belirten Bol, sahada çalışan herkese şubede tedbir amaçlı Kovid-19 testi yapıldığını ifade etti.Bu testler sırasında kendisiyle birlikte 3 kişide Kovid-19'un pozitif çıktığını dile getiren Bol, şöyle konuştu:"Ben sahada gönüllü çalışmaları sürdürürken, babam Kovid-19'a yakalanmış ve tedavisi sürüyordu. Bir odada karantinada kalıyordu ve ilaç tedavisi uygulanıyordu. Babama tomografi çekiminden sonra teşhis konulmuştu, ateş ve öksürük vardı. Çok ağır atlattı, ateşi inmiyordu. Benim Kovid-19 testim nisan ayında pozitif çıkınca, ailemden ayrı bir odada karantinada kaldım. Koronavirüs belirtilerinden hiçbiri ben de gözükmüyordu, sadece gözlerim kızarıyordu. Babamda ise belirtilerin tamamı gözüktü. Annem bizimle ilgilendiği için ona da test yaptırdık. Annemin de Kovid-19 testi pozitif çıktı. Her birimiz ayrı odalarda karantinada kaldık. Ablamın testi negatif olduğu için bize yardımcı oldu."- "Evde hepimiz maskeyle dolaştık"Evde karantinada kaldığı süreçte sağlıklı beslendiğini ve odasından hiç çıkmadığını belirten Beyzanur Bol, sözlerini şöyle sürdürdü:"Doktorlar ilaç kullanmadan sağlıklı beslenerek bağışıklık sistemimi kuvvetlendirmemi söylediler. Toplam 20 gün hijyen tedbirlerine uyarak ve sağlıklı beslenerek, dışarı çıkmayarak karantinada kaldım. Daha sonra tedbir amaçlı yine 2 ay dışarı çıkmadım. Annem, babam ve ben ayrı odalarda kalıyorduk, ablam da maskeli bir şekilde yemeğimizi getiriyordu. Hijyen kurallarına uyuyorduk. Sağlık beslenmeye ve uyku düzenime dikkat ediyordum. Elimizden geldiğince temizliğe dikkat ediyorduk. Lavabo kullanımı ve hijyen kullanımı önemliydi. Çatal, bıçak ve kaşıklarımız ayrıydı. Evde hepimiz maskeyle dolaştık. Çok şükür hepimiz Kovid-19'u atlattık."Tamamen iyileştikten sonra Kovid-19 hastaları için çalışmaya devam ettiğini dile getiren Bol, "Kovid-19 hastalarına sabırlar diliyorum. Çok zor bir süreç. Ellerinden geldiği sürece temizliklerine dikkat etsinler. Kendi ve ailelerinin sağlıkları için hijyen tedbiri önemli. Dışarıda maskesiz gezenleri görüyoruz, çok yanlış yapıyorlar." ifadelerini kullandı.
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