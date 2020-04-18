Genç Kızılay gönüllüleri sokak hayvanlarına mama verdi

AA

Samsun'da vatandaşların evlere çekilmesi nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarını Genç Kızılay gönüllüleri unutmadı.

Alaçam ilçesinde bir araya gelen gönüllüler, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama verdi.

Genç Kızılay Alaçam Temsilcisi Samet Atasoy, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele sürerken ihtiyaç sahibi ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlara yardım ettiklerini dile getirerek, "Bir taraftan da sokak dostlarımızı unutmuyor, hayvanların yoğun olduğu yerlerde mama koyuyoruz." dedi.