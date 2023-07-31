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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kız, sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

        Genç kız, sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

        Türkiye yine bir kadın cinayetine şahit oldu. Antalya'da sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından katledilen 25 yaşındaki Merve'nin 2 ay önce hosteslik görevine başladığı öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 12:41
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        Hostes sevgilisini öldürdü! Hayalleri yarım kaldı
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        Antalya’da sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından kafasına sıkılarak öldürülen genç kızın hayali olan hosteslik görevine 2 ay önce başladığı öğrenildi. Olayın ardından intihar eden gencin de sabah saatlerinde Ankara’dan geldiği belirtildi.

        Olay, dun saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6862 Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Batuhan Cambak (23) ile kız arkadaşı Merve Girişmek (25) sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Batuhan Cambak, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp kız arkadaşını kafasından vurdu.

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        Hızla olay yerinden koşarak kaçan genç, yaklaşık 300 metre ileride 6864 Sokak'ta silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

        HAYATA TUTUNAMADILAR

        Batuhan Cambak özel bir hastaneye kaldırılırken, Merve Girişmek ise Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Her iki isimde hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan cenazeler sabah saatlerinde aileleri tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Ankara’ya götürüldü.

        HAYALLERİ YARIM KALDI

        Diğer taraftan aslen Karabük’lü olan Merve Girişmek’in ailesinin Ankara’da yaşadığı, Girişmek ailesi kızlarının Ankara’da üniversite okuduktan sonra hayali olan uçuş hostesliği mesleğini yapmak için Antalya’da 2 ay önce göreve başladığı öğrenildi. Batuhan Canbak’ın da dun sabah saatlerinde kız arkadaşı ile görüşmek için Ankara’dan geldiği kaydedildi. İkili arasında yaşanan görüşmemenin ardından olayın meydana geldiği belirtildi.

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