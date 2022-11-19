Tartıştığı kız arkadaşı kalbinden bıçakladı!

Aydın Kuşadası'nda olay, saat 02.30 sıralarında bir evde meydana geldi. Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir mekanda eğlenen su dağıtım firması elemanı Oğuzhan Çavuş (22) ve sevgilisi Gül Üliana Y. (21), saat 02.30 sıralarında birlikte yaşadıkları eve döndü.

Çavuş, kanlar içerisinde yere yığılırken, sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çavuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Oğuzhan Çavuş'un cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından babası Türk, annesi Rus olan Gül Üliana Y. ise gözaltına alındı.

Öte yandan, olayın yaşandığı evdeki koridorda Gül Üliana Y.'ye ait olduğu tahmin edilen kanlı ayak izleri tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.