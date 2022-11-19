Aydın Kuşadası'nda olay, saat 02.30 sıralarında bir evde meydana geldi. Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir mekanda eğlenen su dağıtım firması elemanı Oğuzhan Çavuş (22) ve sevgilisi Gül Üliana Y. (21), saat 02.30 sıralarında birlikte yaşadıkları eve döndü.
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SEVGİLİSİNİ KALBİNDEN BIÇAKLADI
DHA'da yer alan habere göre Çavuş, Gül Üliana Ü.´nün annesiyle telefonda Rusça konuşmasına sinirlenince tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gül Üliana Y., eline geçirdiği bıçakla Oğuzhan Çavuş'u kalbinden bıçakladı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çavuş, kanlar içerisinde yere yığılırken, sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çavuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
GENÇ KADIN GÖZALTINA ALINDI
Oğuzhan Çavuş'un cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Olayın ardından babası Türk, annesi Rus olan Gül Üliana Y. ise gözaltına alındı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öte yandan, olayın yaşandığı evdeki koridorda Gül Üliana Y.'ye ait olduğu tahmin edilen kanlı ayak izleri tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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GENÇ KIZ ÖLDÜRDÜ | Tartıştığı kız arkadaşı kalbinden bıçakladı! - Aydın güncel haberler/genc-kiz-oldurdu-tartistigi-kiz-arkadasi-kalbinden-bicakladi-aydin-guncel-haberler-3540040
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