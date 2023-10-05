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        Haberler Gündem 3. Sayfa Genç kız odasında ölü bulundu

        Odasından çıkmayan genç kız ölü bulundu

        Aydın'da, uzun süre odasından çıkmayan genç kız, ailesi tarafından ölü bulundu. Genç kızın aileyi yasa boğan ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 14:45 Güncelleme: 05.10.2023 - 14:46
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        Genç kız odasında ölü bulundu
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        Aydın'ın Efeler ilçesin Kemer Mahallesi AYKO 3'üncü Cadde üzerindeki bir sitede öğle saatlerinde meydana gelen olayda, üniversite sınavına hazırlanan Eylül B. (19) odasından uzun süre çıkmadı.

        Genç kızın odasına giren ailesi çocuklarını yatakta hareketsiz yatar halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Eylül B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Genç kızın ailesi çocuklarının ölüm haberi ile yasa boğulurken, Eylül B.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Aydın Haberleri
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