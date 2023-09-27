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        Haberler Gündem Genç Kart geliyor! 2023 Genç Kart nedir, nerelerde geçerli? Genç Kart nasıl alınır, başvuru şartları nedir?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Genç Kart açıklaması!

        Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe açıklamalar geldi. Erdoğan, "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz." ifadelerini kullandı. Açıklamalar sonrasında "Genç Kart nedir, Genç Kart başvurusu nasıl yapılır?" araştırmaları hız kazandı. İşte Genç Kart uygulaması hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 11:11 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:11
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        • 1

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında Genç Kart uygulaması hakkında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu karta sahip tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültürel ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabilecek." ifadelerini kullanarak gençlere müjdeli haberi verdi. İşte Genç Kart hakkında detaylar...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: GENÇ KART NEDİR?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili; "18 yaşına giren gençlerimize 1 yıl süreyle geçerli olmak üzere Genç Kart vereceğiz." ifadelerini kullandı.

        • 3

          GENÇ KART NELERİ KAPSIYOR?

          "Tüm gençlerimiz müze, tiyatro, sinema gibi kültür ve sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanabileceklerdir. Zaman içinde imkanları daha da genişleteceğiz."

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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