DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü mart ayından bu yana mesai kavramı gözetmeksizin özveriyle görevlerini sürdüren doktorlar, Kovid-19 hastalarını iyileştirmek için çabalıyor.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de doktorlar ve sağlık çalışanları, Kovid-19'a yakalananları tedavi etmek için fedakarca görev yapıyor.
Anestezi uzmanı Dr. Göksel Kütük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde hastalara şifa olabilmek adına büyük gayret gösterdiklerini söyledi.
Çoğu zaman mesai kavramı gözetmeden hastayı hayata bağlayabilmek adına mücadele ettiklerini dile getiren Kütük, bu zor sürecin sabır gerektirdiğini kaydetti.
Salgının üstesinden gelebilmek için herkese çok önemli görevler düştüğünü vurgulayan Kütük, "Nasıl askerlerimiz cephede savaşıyor, hiç gocunmadan, siperlerde nöbetlerde bekliyorlar, bu da bizim görevimiz. Ülkemiz adına görevimizi yerine getiriyoruz. Dünya savaş içerisinde, inşallah sağlıkçı kardeşlerimizle bugünleri de zorlukları da hep beraber atlatacağız." diye konuştu.
Kütük, süreç içerisinde birçok sağlık personelin hayatını kaybettiğini ve bunun kendilerinin moralini bozduğunu söyledi.
Herkesin salgın konusunda üzerine düşeni yapması gerektiğine işaret eden Kütük, "Genç kardeşlerimiz hastalığın kendilerine bulaşmayacağını, yaşlıların hastalığı, ek hastalığı olanların hastalığı sanıyorlar, maalesef öyle değil. Yoğun bakımda takip ettiğimiz genç hastalarımız da oluyor. Geçen hafta 30 yaşında hemşire arkadaşımızın eşini yatırdık." dedi.
Sağlık çalışanlarının hastaları tedavi etmesinin yanı sıra onlara moral vermek adına da büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğini ifade eden Kütük, "Bazı sağlıkçıların nöbeti bitmesine rağmen serviste yatan hastalara destek olabilmek ve yalnız olmadıklarını hissettirmek adına mesaisi dışında da onların yanında iki saate yakın kalabildiğine şahit oluyoruz." diye konuştu.
- Maske, mesafe ve hijyen uyarısı
Anestezi uzmanı Dr. Özge Özden de mart ayından itibaren Kovid-19 yoğun bakımda görev yaptığını söyledi.
Sürecin zor ve yoğun geçtiğini belirten Özden, pozitif hasta sayısının son dönemde arttığına dikkati çekti.
Hastaların çoğunun ciddi solunum sıkıntısı başta olmak üzere kas ağrısı, kusma, ateş ve ishal şikayetleriyle geldiğini ve servise alındığını aktaran Özden, ellerinden geldiğince onlara nefes olabilmeye çalıştıklarını kaydetti.
Sürecin herkes için çok zor olduğunu ancak mücadele etmekten, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaktan başka şansın bulunmadığını dile getiren Özden, "Bu sürecin daha da uzaması bizi de hem psikolojik hem de fiziksel anlamda çok fazla yoruyor. Bunun için de herkesin kişisel tedbirlerini alması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.
Özden, sürecin başından bu yana kronik rahatsızlığı bulunan anne ve babasından ayrı yaşadığını, onlara sarılamadığını, özgürce dışarı çıkıp gezemediğini kaydetti.
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