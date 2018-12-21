Turuncu-beyazlı takımın altyapısından yetişen 20 yaşındaki kaleci İrfan Can, Akdeniz ekibinin A takımında 2014-2015 sezonundan bu yana ter döküyor.

21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyen genç file bekçisi, bu sezon geride kalan 16 maçlık periyotta, 3 müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı, 1 maçta da sonradan oyuna girdi.

Şu ana kadar forma giydiği maçlarda sadece 1 gol yiyen İrfan Can, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

İRFAN CAN: AZ HATA İLE OYNADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

Genç file bekçisi, forma giydiği maçlardaki performansıyla ilgili olarak, "Az hata ile oynadığımı düşünüyorum. Bu sezon şu ana kadar sadece 1 gol yedim. Takıma katkı verebildiysem ne mutlu bana. İnşallah böyle devam ederim." dedi.

Takımın diğer kalecilerinden Goran Karacic'le aralarında tatlı bir rekabet olduğunu aktaran İrfan Can, "Yaş olarak da yakınız. Benden 2 yaş büyük. O oynadığı zaman ben kendisini destekliyorum. Ben oynadığımda da o beni destekliyor. Hocamız görev verdiği takdirde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İnşallah daha fazla forma şansı bulurum." diye konuştu.

HEDEFİ A MİLLİ TAKIM VE AVRUPA

İrfan Can, kariyer hedeflerine ilişkin şöyle konuştu:

"Her genç Türk futbolcu gibi ben de A Milli Takım'da oynamayı çok istiyorum. Ama benim hedefim, Avrupa'da çok büyük bir kulüpte oynamak. Bunun için de öncelikle Adanaspor'da iyi oynamam gerekiyor. Buradan bir yukarısı var, '3 büyükler' olur, Süper Lig'de herhangi bir takım olur. Ondan sonrası Avrupa'dır. İnşallah hedeflerime bir bir ulaşırım."

Adanaspor ile Süper Lig'de 2 kez forma giyme şansı bulduğunu anımsatan genç kaleci, "O zaman daha da küçüktüm ve 2 sene önceydi. Çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Sadece mental olarak kendini maça hazırlaman gerekiyor. Onu atlattığın zaman, yeteneklerinle bir şekilde kötü oynamıyorsun. İnşallah ben de zamanı gelince oynamaya başlarım." ifadelerini kullandı.

İrfan Can, kaleciler açısından ayağını iyi kullanmanın ve topu oyuna sokarken isabetli paslar verebilmenin önemine değinerek "Avrupa'yı düşünüyorsanız, ayağınızı iyi kullanmanız gerekiyor. Ayaklarımı geliştirmek için çok çalışıyorum. Arkadaşlarımla bile top oynadığım oluyor. Hocamız bazen özel çalışmalar yaptırıyor. Ekstra çalışıyorum. Mental olarak kendimi hazırlamak için de kitap okuyorum" şeklinde konuştu.

AVRUPA'DA TER STEGEN, TÜRKİYE'DE MERT GÜNOK

Kendine örnek aldığı meslektaşları olduğunu anlatan İrfan Can, şöyle devam etti:

"Kendime Marc-Andre ter Stegen'i örnek alıyorum. Barcelona'ya gittiğinden beri yakından takip ediyorum. En sevdiğim özelliği, geriden oyun kurması. Biraz da ondan dolayı çok seviyorum. Onu izlerken çok keyif alıyorum. İlk başta ayakları çok iyiydi, şimdi her yönden kendini geliştirmeye başladı. İnşallah ben de onun gibi bir kaleci olurum. Türkiye'de şu an oynayanlar arasında kendime örnek aldığım kaleci Mert Günok. Medipol Başakşehir'de çok iyi oynuyor. Abdullah Avcı sayesinde o da geriden çok iyi oyun kurmaya başladı."

DEMİRBAKAN: A MİLLİ TAKIM'DA DÜŞÜNÜLMELİ

Turuncu-beyazlı ekibin teknik direktörü Coşkun Demirbakan, İrfan Can Eğribayat'ın takımları için önemli bir kaleci olduğunu dile getirdi.

Kalecileri İrfan Can ve Karacic'in performanslarından memnun olduğunu belirten Demirbakan, şunları kaydetti:

"İrfan Can bana göre A Milli Takım'da düşünülmeli. Son olarak 21 Yaş Altı Milli Takımı'na gitti. Oradaki bir maçla da olmaz. Ben A Milli Takım kalecilerini seyrediyorum, İrfan benim için onlardan daha değerli. Uzun vade de oynar. Neden düşünmüyorlar ki? Bütün gelişmiş ülkelerde çok genç çocuklar görev alıyorlar. İlla 30 yaşına gelince mi alacaklar? Goran Karacic de iyi bir kaleci. İkisine de çalışmalarından, gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum."