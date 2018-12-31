Sivas'ta iki gündür haber alınamayan kadın yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi Emin Sokak'ta bulunan apartmanın giriş katında bulunan dairede meydana geldi. İHA'nın haberine göre tek başına yaşayan 33 yaşındaki Nagihan Gümüş'ten iki gündür haber alamayan Sakarya'da yaşayan ailesi arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Ev sahibi İbrahim Şahin ile birlikte eve gelerek içeriye giren arkadaşları Gümüş'ü evin oturma odasında yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜMÜNÜ ADLİ TIP ÇÖZECEK

Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından genç kadının cansız bedeni otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Bekar olan Gümüş'ün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Genç kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.