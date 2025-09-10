Habertürk
        Genç kadının rezidansta şüpheli ölümü!

        Genç kadının rezidansta şüpheli ölümü!

        İstanbul Beyoğlu'nda bulunan bir rezidansta dehşet dolu anlar yaşandı. Olayda 20 yaşındaki Faslı bir kadın ölü bulundu. Güvenlik görevlilerine genç kadının rahatsızlandığını söyleyip kaçan erkek arkadaşı ise Bursa'da yakalanarak tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 11:34 Güncelleme: 10.09.2025 - 11:40
        Genç kadının rezidansta şüpheli ölümü!
        Beyoğlu'nda Faslı Jawhara Aboucheikh (20), erkek arkadaşının rezidansta bulunan dairesinde ölü bulundu. Olaydan sonra daireden çıkan A.A. binanın güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını söyleyip kaçtı.

        DHA'nın haberine göre Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından ertesi gün Bursa’da yakalanan A.A. tutuklandı. Evde yapılan incelemelerde kokain ele geçirilirken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 6 Eylül Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Hacıahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Faslı Jawhara Aboucheikh, akşam saatlerinde erkek arkadaşı A.A.‘nın yaşadığı rezidansta bulunan dairesine gitti. İkili dairede bir süre vakit geçirdikten sonra Aboucheikh rahatsızlandı. Paniğe kapılan erkek arkadaşı A.A. aşağı inerek binanın güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmasını söyledi. A.A. daha sonra binadan çıkarak uzaklaştı.

        "KIZ ARKADAŞIM RAHATSIZLANDI"

        Olayın ardından ihbar üzerine daireye gelen sağlık ekipleri, yaptığı incelemelerde kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Dairede yapılan incelemelerde dairede kokain ele geçirildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, güvenlik görevlisinin de ifadesine başvurdu. Çalışmalarına devam eden polis, kadının evde bir kişiyle beraber kaldığını, şüphelinin ise güvenlik görevlilerine odasında bulunan kadının rahatsızlandığını söylediğini, daha sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit etti.

        BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Devam eden çalışmalarda şüpheli A.A.’nın Bursa’ya gittiği belirlendi. Şüphelinin Yıldırım ilçesinde saklandığı evi belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan A.A., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan A.A., uyuşturucu madde kullandıklarını daha sonra kız arkadaşının rahatsızlandığını ve paniğe kapılıp daireden kaçtığını söyledi. Hakkında işlem başlatılan A.A. adliyeye sevk edildi ardından da çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

