09 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Genç kadının kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor - İZMİR
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Ödemiş Adliyesi- Zorla kaçırılan T. K.'nın konuşması
İzmir'de genç kadının kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor- Kadın gıda teknikerinin kaçırıldıktan sonra zorla tutulduğu öne sürülen 6 evin sahiplerinin de arasında olduğu 7 kişinin ifadesine başvurulduİZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 24 yaşındaki kadın gıda teknikerinin kaçırıldıktan bir hafta sonra serbest bırakıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kişinin ifadesine başvuruldu.Alınan bilgiye göre, soruşturma doğrultusunda genç kadının zorla tutulduğu Aydın'daki evler belirlendi.Cumhuriyet savcısı ile Nazilli ve Ödemiş'ten jandarma ekiplerinin katılımıyla evlerde keşif yapıldı. A.B'ye yardım ettiği öne sürülen 6 ev sahibi ile bir kadın ifadeye çağrıldı.Nazilli Adliyesinde 7 kişinin ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.T.K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorla tutulduğu evlerin bazı yerlerine eşyasını delil olarak bıraktığını belirterek, bunları savcılığa bildirdiğini söyledi.Kaçırıldıktan sonra 6 evde zorla tutulduğunu anlatan T.K, "Savcılık gerekli tespitleri yaptı. Herkesten şikayetçi oldum." dedi.Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.Ödemiş'te gıda teknikeri T.K'nin 25 Şubat Salı günü işe gitmek üzere otobüs beklerken 4 kişi tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edilmiş, şüphelilerden S.Ç. gözaltına alınmıştı. Zanlı, "kişiyi hürriyetinden alıkoymak" suçundan sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderilmişti.Genç kadının bulunması ve firari 3 şüphelinin yakalanması için jandarma, Ödemiş'in yanı sıra Nazilli ve Beydağ ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlemişti.2 Mart'ta bulunan T.K, kendisiyle evlenmek isteyen komşuları A.B'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tarafından kaçırıldığını ileri sürmüş, "Kaçırılmadım, gönüllü gittim." şeklinde ifade vereceğini belirtmesi üzerine bir hafta sonra serbest bırakıldığını iddia etmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!