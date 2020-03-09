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Genç kadının kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor - İZMİR



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Ödemiş Adliyesi- Zorla kaçırılan T. K.'nın konuşması

İzmir'de genç kadının kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor- Kadın gıda teknikerinin kaçırıldıktan sonra zorla tutulduğu öne sürülen 6 evin sahiplerinin de arasında olduğu 7 kişinin ifadesine başvurulduİZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde 24 yaşındaki kadın gıda teknikerinin kaçırıldıktan bir hafta sonra serbest bırakıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kişinin ifadesine başvuruldu.Alınan bilgiye göre, soruşturma doğrultusunda genç kadının zorla tutulduğu Aydın'daki evler belirlendi.Cumhuriyet savcısı ile Nazilli ve Ödemiş'ten jandarma ekiplerinin katılımıyla evlerde keşif yapıldı. A.B'ye yardım ettiği öne sürülen 6 ev sahibi ile bir kadın ifadeye çağrıldı.Nazilli Adliyesinde 7 kişinin ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.T.K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorla tutulduğu evlerin bazı yerlerine eşyasını delil olarak bıraktığını belirterek, bunları savcılığa bildirdiğini söyledi.Kaçırıldıktan sonra 6 evde zorla tutulduğunu anlatan T.K, "Savcılık gerekli tespitleri yaptı. Herkesten şikayetçi oldum." dedi.Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.Ödemiş'te gıda teknikeri T.K'nin 25 Şubat Salı günü işe gitmek üzere otobüs beklerken 4 kişi tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edilmiş, şüphelilerden S.Ç. gözaltına alınmıştı. Zanlı, "kişiyi hürriyetinden alıkoymak" suçundan sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderilmişti.Genç kadının bulunması ve firari 3 şüphelinin yakalanması için jandarma, Ödemiş'in yanı sıra Nazilli ve Beydağ ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlemişti.2 Mart'ta bulunan T.K, kendisiyle evlenmek isteyen komşuları A.B'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tarafından kaçırıldığını ileri sürmüş, "Kaçırılmadım, gönüllü gittim." şeklinde ifade vereceğini belirtmesi üzerine bir hafta sonra serbest bırakıldığını iddia etmişti.