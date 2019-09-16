Olay, ABD'nin California eyaletinde meydana geldi.

29 yaşındaki Jenna Evans, nişanlısı Bobby ile hızlı bir trende olduklarını ve "kötü adamlar" tarafından kaçarlarken de nişan yüzüğünü korumak zorunda kaldıklarını anlattı. Ancak yaşadıkları sadece bir rüyaydı.

Genç kadın sabah uyandığı sırada yaşadıklarının kabus olmasına sevindi fakat parmağını kontrol ettiğinde nişan yüzüğünün yerinde olmadığını gördü.

Nişanlısını uyandırarak olayı anlatan genç kadın, yüzüğü yutmuş olabileceğinden şüphelendiği için çift soluğu hastanede aldı.

Jenna Evans, yaşadıklarını doktorlara anlatmakta zorlandı. Durumun komik olduğunu söyleyen çiftin korkusu gerçek çıktı. Gneç kadın yüzüğü rüyasında yutmuştu.

X-Ray taraması ile midesinde görüntülenen 2.4 karatlık nişan yüzüğün doğal yollarla vücuttan atılmasının iyi bir fikir olmadığı konusunda anlaşan doktorlar, Evans'ın ameliyat olması gerektiğini söylediler.

HAYATİ RİSKİ VARDI

Ameliyata alınmadan önce, müdahale sırasında ölme ihtimaline karşı bir form imzaladığını söyleyen genç kadın, "O kadar çok ağladım ki o formu imzalarken, çünkü eğer ölürsem aşırı öfkeli olacağım. Bu yüzük için o kadar çok zaman bekledim ki sonunda Bobby Howell ile evleneceğim" diyerek Facebook hesabından yaşadıklarını paylaştı.

Genç kadının ameliyat oldukça başarılı geçerken, narkozun etkisinden uyandığı zaman histeri krizinden dolayı hıçkırarak ağladığını belirtildi.

Evans, ABC haber kanalıyla yaptığı röportajda, "O kadar çok mutluydum ki şu o yüzüğe baktığım zaman aynı şekilde minnettar olabilecek miyim bilmiyorum" dedi.