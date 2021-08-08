Genç kadın, başından vurulmuş halde bulundu!

İHA

Olay, 4 Ağustos akşamı bir otelde meydana geldi. Otel odasından silah sesinin duyulması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir erkeğin yanında başından vurulmuş halde bir kadının görülmesi üzerine kadını hemen ambulansla hastaneye sevk etti. Yapılan incelemede, şahsın kasten yaralama, gasp, mala zarar verme, hırsızlık suçlarından kayıtları bulunan 25 yaşındaki Muhammet S., kadının ise 22 yaşındaki Şenay A. olduğu, olayda kullanılan silahın da Muhammet S.’ye ait olduğu tespit edildi.

Şenay A.’nın, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürerken, Muhammet S. ise tutuklandı.

Otel yetkilisinin ifadesinde ise silah sesini duyduğunu, hemen yukarı çıkmak için hareketlendiği anda Muhammet S. isimli şahsın kucağında Şenay A. isimli şahsı yaralı olarak çıkardığını söylediği öğrenildi.

Zanlı Muhammet S.’nin ifadesinde ise olayda kullanılan silahın kendisine ait olduğunu, silahını yanına koyduğunu, Şenay A. ile tartıştıklarını, bu sırada Şenay A.’nın silahı alarak kendi kafasına ateş ettiğini belirttiği öğrenildi.