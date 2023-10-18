Bursa'nın Gemlik ilçesinde 47 gündür aranan genç kadının cansız bedeni bulundu.

Hisar ile Umurbey mahalleleri arasındaki zeytinliğine gelen çiftçi, ağaçta asılı bir ceset görünce durumu polise bildirdi.

NEVRİGÜL ALAN'A AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay yerine gelen ekipler, uzun süredir burada olduğu belirlenen cansız bedenin, Gemlik'te yaşadığı evden 2 Eylül'de ayrıldıktan sonra kaybolan 2 çocuk annesi Nevrigül Alan'a (22) ait olduğunu tespit etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı, nöbetçi savcı da olay yerinde inceleme yaptı.