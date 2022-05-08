Genç iletişimcilerin ilk dersi Altun'dan

DHA

Geçen yıl aralık ayında dünya çapında uzmanları ve üst düzey yetkilileri bir araya getiren 'Stratcom Summit: Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin yan etkinlikleri arasında yer alan 'Uluslararası Genç İletişimciler Forumu', ilk kez düzenlendi.

İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca 6-11 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek forumun açılışı yapıldı. Açılışa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, medya kurum yöneticileri ve çok sayıda genç iletişimci katıldı.

13 ülkeden ve 42 üniversiteden 100'ün üzerinde iletişim fakültesi öğrencisinin bir araya geldiği forumda, gençlerin iletişim alanının uzman isimleriyle buluşturulması, öğrencilerin mesleki alandaki teorik ve pratik bilgilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca forumda, stratejik iletişimden görsel tasarıma, savaş muhabirliğinden dijital medyaya, kurumsal iletişimden hikaye anlatıcılığına kadar iletişim alanında öne çıkan konu başlıklarında eğitimler, atölyeler ve paneller yapılacak.