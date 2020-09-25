Genç Gönüllüler Derneği, çocuklarla ilgili pandemi çalışmalarını tek videoda anlattı

AA

Dernekten yapılan açıklamaya göre, STK’ların pandemiden en çok etkilendiği bilinen çocuklarla ilgili çalışmalarını anlatan video, Beşirağa Gençlik Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı.

"Çocukların ve Sivil Toplumun Salgın Hastalık Riskinden Korunması için İyi Uygulama Örnekleri" başlığıyla hazırlanan videoda, 8 ayrı sivil toplum kuruluşunun salgın döneminde yaptığı çalışmalar masaya yatırılıyor.

Çalışmada Bilinçli Aile Mutlu Çocuk Derneği, Yetiştirme Çağındaki Çocukları Koruma Derneği, Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, Sağlıklı Yeni Nesiller ve Yardımlaşma Derneği, Genç Gönüllüler Derneği, İstanbul Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yeşilay ve JCI Genç Liderler ve Girişimciler Derneği örnek uygulamalarıyla yer alıyor. Çalışma hem çocukları hem de STK çalışanlarını ve gönüllülerini korumayı hedefliyor.

Genç Gönüllüler Derneği Başkanı Eyüp Coşkun, pandemi sürecinde çocukların ve sivil toplum kuruluşlarının virüs riskinden korunması için iyi uygulama örnekleriyle ilgili bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Bu yöndeki programların derlendiğini kaydeden Coşkun, “Burada en büyük amacımız ilham vermek, ufuk açmak ve her bir sivil toplum kuruluşunun, okul müdürünün, ebeveynin kendi önlemlerini almasıydı. Ailelerin çocuklarını tanıması ve doğru yönde bilgilendirmesi için farklı yöntemlere ihtiyaçları var. Umuyoruz ki bu video farkındalığı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.