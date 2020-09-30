Genç gezgin yaptığı bileklikleri satarak Türkiye'yi geziyor

AA

Babası Türk, annesi Ukraynalı olan Şahin, yaklaşık iki ay önce otostop çekerek İstanbul'dan başladığı yolculuğunda Samsun'a ulaştı.

Seyahatleri sırasında çektiği videoları sosyal medya hesaplarından paylaşan genç gezginin hedefi Türkiye'yi gezdikten sonra dünya seyahati. Yolculuk sırasında masraflarını yapıp sattığı bileklikler ile sponsor yardımı ile karşılayan Şahin'in yola çıkmak için ailesinden izin alması ise hayli zor olmuş.

Ailesinin itirazlarına rağmen reşit olunca yollara düşen Şahin, kendisini merak eden annesi ile sık sık cep telefonu ile görüntülü görüşüyor.

Selçuk Şahin, AA muhabirine, gezgin olabilmek için 18 yaşını doldurmayı beklediğini söyledi.Gezgin olmanın çocukluk hayali olduğunu ancak ailesinin buna çok sıcak bakmadığını anlatan Şahin, "Küçüklükten bu yana ben bunu istiyordum ama ailem müsaade etmiyordu. 15 yaşında evden çıktım. Babamlar şikayet edince polisler beni eve getirdi. Ben anladım o zaman reşit olmadan bir yere gidemeyeceğimi." dedi.

Yolculuklarında otostopla ulaşım sağladığını anlatan Şahin, "Bileklik satarak günlerimi geçiriyorum. Bir tane de sponsorum var. Bazen aç, bazen tok kalıyorum. Mutluyum açıkçası. Doğayla iç içeyim. Bundan sonraki hedefim dünya turu." diye konuştu.Şahin, yol maceralarını bir kitapta toplayacağını da sözlerine ekledi.