Genç çiftin acı sonu
Kahramanmaraş'ta otomobilin ağaca çarparak ikiye bölündüğü, 20 yaşındaki eşi Teslime Nur Yener'in hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan 24 yaşındaki sürücü Muhammet Ümit Yener de kurtarılamadı.
- 1
Kahramanmaraş'ta otomobilin ağaca çarparak ikiye bölündüğü kazada evli çiftin biri daha hayatını kaybetti.
- 2
Kaza, 20 Temmuz'da Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi.
- 3
Muhammet Ümit Yener yönetimindeki otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
-
- 4
Çarpmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, sürücü ve eşi Teslime Nur Yener (20) ağır yaralandı.
- 5
Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alınan yaralılardan Teslime Nur Yener, kurtarılamadı.
- 6
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Muhammet Ümit Yener de dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
-
- 7
Yener'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından getirildiği memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesi İdilli Mahallesi'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.
- 8
- 9