"Genç Caz Konserleri"ne başvurular başladı

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelenen ve başvuru tarihi uzatılan Genç Caz değerlendirme konserleri için son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlendi.
Türkiye'de amatör veya yarı profesyonel olarak müzikle ilgilenen genç müzisyen ve topluluklara festival programında yer alabilecekleri bir platform oluşturan "Genç Caz", caz ve benzeri müzik türlerine ilgi duyan genç müzisyenleri teşvik etmeyi ve profesyonel müzik dünyasına hazırlamayı amaçlıyor.
Genç Caz'a katılmak isteyen müzisyenler ve topluluklar, başvurularını "iksv.org/genccaz" adresinden yapabilecek.
Genç müzisyenler, seçmelere klasik ya da çağdaş caz türlerindeki çalışmalarının yanı sıra blues, funk, soul ya da caz etkileşimli yerel müzik ve benzeri tarzlardaki demoları ile katılabilecek.
Genç Caz'ın değerlendirme kurulu tarafından, başvuruların arasından seçilecek 10 topluluk, 11-12 Temmuz'da yapılacak değerlendirme konserinde belirlenecek. Kovid-19 tedbirleri dahilinde gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirilecek değerlendirme konserinin mekanı İstanbul Caz Festivali sosyal medya hesapları ve İKSV internet sitesi üzerinden bildirilecek.
Kazananlar, festivalin bu yıl da programında olan "Parklarda Caz" etkinliği kapsamında düzenlenecek, ücretsiz Genç Caz konserlerinde yer almaya hak kazanacak. Bu isimler ayrıca, festival kitapçığı ve festivalin resmi web sitesinde, festival sanatçıları içerisinde yer alacaklar.
Öte yandan, İstanbul Caz Festivali bu yıla özel olarak Genç Caz’a başvurmayı düşünen toplulukların sayısını öngörebilmek ve buna göre sağlık önlemlerini planlamak amacıyla, başvuru yapmayı düşünen adayların "genc.caz@iksv.org" adresine bir e-mail göndermelerini de talep ediyor.
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