12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması" bölge finali Kahramanmaraş'ta yapıldı
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:- Gençlerin ezan okuması- Ödül töreni detaylar- İl Müftüsü Celal Sürgeç konuşması
"Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması" bölge finali Kahramanmaraş'ta yapıldıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması" bölge finali yapıldı.Ulu Cami'de düzenlenen bölge finaline Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Tunceli illerinden 28 öğrenci katıldı. İki ayrı kategoride yapılan yarışmada öğrenciler en güzel ezanı okumak için yarıştı.Yarışmasında ilk kategoride, Adıyaman Şehit Mehmet Yerlikaya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Mehmet Mustafa Kayhan birinci, Kahramanmaraş Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kadir Ayyıldız ikinci, Elazığ Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Mustafa Zavallıoğlu ise üçüncü oldu.İkinci kategorisinde ise Malatya’dan TOKİ İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Emin Bal birinci, Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Yahya Sertkaya ikinci, Gaziantep Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu Lisesi öğrencisi Muhammet Sait Uzun üçüncü oldu.Yarışmada dereceye giren öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler verildi.Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç, öğrencilerin ezanı güzel okuyarak, sesleriyle ve nefesleriyle gönüllere sürur verdiğini söyledi.Rabbim bizi dört sesten mahrum etmesin diyen Sürgeç şöyle konuştu:"Birincisi şu semalarımızda okunan ezan sesidir. İkincisi yine semalarımızda okunan İstiklal Marşı'nın sesidir. Üçüncüsü, okullarımızda, üniversitelerimizde eğitim gören öğrencilerimizin çıkarttığı o sesler. Dördüncüsü ise ekonomimizin bel direği olan fabrikalarımızın, tarlalardaki iş makinelerinin sesleridir. Rabbim bizleri bu seslerden mahrum etmesin. İnşallah bu güzel evlatlarımızın, güzel ezanı camilerimizin minarelerinde seslendirerek, insanımızın gönlüne sürur vermelerini dört gözle bekliyorum."Yarışmada birinci olan öğrencilerin Türkiye finalinde bölgeyi temsil edeceği belirtildi.
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