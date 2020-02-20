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A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer alan Şehmus, elemelerde yarın Ankara'da Hollanda ve 24 Şubat Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacakları karşılaşmalar öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Teksüt Bandırma forması giyen 21 yaşındaki Şehmus, "Hollanda ile elemelerde oynayacağımız maç bizim için önemli. Seyircimizin önünde oynayacağımız bu maçta iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. 12 kişilik kadroda olup elimden geldiğince milli takıma destek vermeyi istiyorum. Gruptan çıkma şansımız her zaman olduğu gibi yüksek. Elemeleri geçip EuroBasket oynayan bir takımız. Zor olacaktır ama geçeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Milli takımın Avrupa Şampiyonalarındaki tek madalyasını ikinci olduğu 2001'de elde etmesiyle ilgili soruya Şehmus, "Şu an takım biraz daha gençleşti. Birkaç yıl sonra bunun ekmeğini yeriz diye düşünüyorum." yanıtını verdi.
Ankara seyircisinden de övgüyle bahseden Şehmus, şöyle devam etti:
"Başkent seyircisi milli takımımızı her zaman destekliyor. Çıkabilirsem ilk kez onların karşısında olacağım. Daha önce televizyonda bayağı izledim, milli takımımızı inanılmaz bir enerjiyle, coşkuyla destekliyorlar. Yine aynı şekilde destekleyeceklerini düşünüyorum."
"A MİLLİ TAKIM'DA BULUNMAM ÇOK HEYECAN VERİCİ"
Teksüt Bandırma'da gösterdiği performansla dikkati çeken genç basketbolcu, "Bundan önce altyapı milli takımlarında bulundum ama A Milli Takım bambaşka bir duygu. Onlar da tabii ki gurur vericiydi ama A Milli Takım'da ilk kez bulunmam benim için çok heyecan verici oldu." diye konuştu.
Şehmus, örnek aldığı basketbolcularla bir arada bulunma şansı yakaladığını belirterek, "Buradaki çoğu ağabeyimi önceden izliyordum. Şimdi onlarla aynı sahada çalışıyorum. Bu beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.
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