Genç Ayyüce'nin ölümü soruşturmasında takipsizlik

"BAŞKASINI İNTİHARA YÖNLENDİRME' SORUŞTURMASI"

Çalışkan'ın ölümü sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, bir suç ya da suç unsuru sonucu ölme ihtimaline karşı, 'Başkasını intihara yönlendirme' suçundan yürüttüğü soruşturmayı tamamlayıp, takipsizlik kararı verdi.

Savcılık, Çalışkan'ın otopsi raporuna göre yüksekten düşme sonucu çok sayıda kaburga ve kemik kırığı ile beyin kanaması sonucu, beyin doku harabiyeti ile iç ve dış kanama sonucu öldüğünün belirlendiğine vurgu yaptı.