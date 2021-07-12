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İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli genç hukukçuları bu yıl da pandemi koşullarında çevrimiçi platformda kurgusal dava yarışmasında buluşturdu. Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen 5'inci Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması (GTAY) 3 gün süren farazi duruşma maratonuna sahne oldu. Yarışmanın finalinde karşı karşıya gelen takımlardan Ankara Üniversitesi birinciliği, Bahçeşehir Üniversitesi ikinciliği kazandı.

Yapılan açıklamaya göre, Genç ISTAC’ın yarışması bu yıl ilk kez “Med-Arb” (Arabuluculuk-Tahkim) formatında iki aşamalı olarak organize edildi. 5'inci GTAY’ın ilk aşaması arabuluculuk yarışması ise geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşmişti. 9-10-11 Temmuz günlerinde gerçekleşen yarışmanın ikinci aşamasında, üniversite takımları 3 gün boyunca birincilik hedefiyle mücadele verdi.

'ARABUCULUK YARIŞMASINI SADECE TÜRKİYE DÜZENLİYOR'

Yarışmanın finalinde yaptığı geleceğin tahkim hukukçularına hitaben bir konuşma yapan ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, "ISTAC Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nı kurulduğundan beri düzenliyor ve çok önem veriyor. Dünyada arabuluculuk ve tahkim yarışmasını birlikte düzenleyen ilk ve tek kurum biziz. Dolayısıyla üniversiteli arkadaşlarımız gerçeğe çok yakın bir müzakere ve dava ortamı yaratılarak, önce uyuşmazlığı arabuluculuk yöntemiyle çözmeye çalıştılar, daha sonra aynı uyuşmazlık hakkında tahkime giderek hakem heyeti önünde iddia ve savunmalarını dile getirip uyuşmazlığı çözüme ulaştırdılar. Yarışmaya katılan arkadaşlarımız çok önemli bir başarıya imza attılar ve şimdiden burada bulunmayan arkadaşlarının önüne geçtiler, hepsi bu yarışmanın kazananı oldular" dedi.

Covid-19 salgınının en yoğun olduğu dönemde dahi ISTAC’ın yargılamaları durdurmadığını hatırlatan Akıncı, tahkim yargı dünyasında normalleşme sürecinin artık uzak olmadığını umduklarını söyledi. Akıncı, "Pandemi döneminde dosyalarımız devam etti, yeni dosyalar aldık, kararlar çıkardık. ISTAC olarak yargılamaya hiç ara vermedik. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgın koşullarında gerçekleştirdiğimiz bu yarışmada üniversite takımları çevrimiçi duruşma sistemini deneyimledi. Çünkü pandemi sürecinde artık online etkinlik modeli hayatımızın bir parçası oldu. Fiziksel duruşmalara dönmemiz yakın diye düşünüyoruz" öngörüsünü paylaştı.

'HEM HIZLI HEM DE HESAPLI'

İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Av. Bülent Şarlan da, genç yarışmacılara avukatlık mesleği açısından tahkimin önemini anlattı. Tahkim avukatlığının genç hukukçular için yarattığı kariyer fırsatlarına değinen Şarlan, Genç ISTAC yarışmasının yarattığı tecrübe pratiğinin önemini vurguladı.

Şarlan, "Biliyoruz ki ülkemizde bir davanın neticelenmesi ve kesin hükme bağlanması yıllar sürmekte, aynı zamanda çok maliyetli olabilmekte. Yerel mahkemenin vereceği karar, arkasından istinaf ve temyiz süreci ortalama 5-6 yılı alabiliyor. Oysa tahkimde hem hızlı yargılama imkanını hem de uzman kişilerin hakem olarak görev yaptığı ve mahkeme harçları ile kıyaslandığında çok daha hesaplı diyebileceğim bir uyuşmazlık çözüm yöntemini görmekteyiz. Ayrıca kısa sürede alınan kesin hüküm niteliğindeki tahkim kararlarının hızlı bir şekilde icra edilebilir olmasının da çok önemli avantajlar getirdiğini hepimiz bilmekteyiz. Bu sayede meslektaşlarımız tahkim sonucunda elde edecekleri hızlı kararla iki yönlü avantaj elde ediyorlar; hem müvekkillerinin memnuniyetini hızlı bir süreçte sağlama imkanları oluyor, hem de avukatlık mesleğini icra ederken vekalet ücretlerine kısa sürede ulaşma fırsatı buluyorlar" dedi.

Yarışmanın arabuluculuk aşamasında olduğu gibi tahkim aşamasında da Ankara Üniversitesi'ni birinciliği kazandığı açıklandı. Ankara Üniversitesi ekibi aynı zamanda “En İyi Cevap Dilekçesi Ödülü”nün sahibi oldu.

5'inci GTAY’da ikincilik Bahçeşehir Üniversitesi’nin, üçüncülük İstanbul Üniversitesi’nin oldu. “En İyi Dava Dilekçesi Ödülü”nü de aynı puanları alan Bahçeşehir Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Karma Takım (Doğuş Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi) paylaştı. “Geleceğin Tahkim Avukatı Ödülü”ne ise İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nden Özgür Kurt sahip oldu. Yarışma birincisi takıma 9 bin TL, ikinci takıma 6 bin 500 TL, üçüncü takıma 4 bin TL para ödülü verildi.