Genç avukat erken müdahale sayesinde felç kalmaktan kurtuldu

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Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi, 2017 yılından itibaren bölgedeki hastalara hizmet veriyor. Samsun ve çevre ilçelerde inme geçiren birçok hasta tedavi olmak için Samsun’daki İnme Merkezine gelerek tecrübeli ve profesyonel ekiplerden sağlık hizmeti alıyor. Son olarak Sinop Valiliği’nde göre yapan İçişleri Bakanlığına bağlı Avukat Sevilay Ahmadlı işyerinde inme geçirdi. Sinop’tan Samsun’a sevk edilen Ahmadlı, 10 dakika içerisinde damarının açılması ile tekrar eski sağlığına kavuştu.

İNME GENÇLERDE DE GÖRÜLÜYOR

İnme geçirdikten sonra sağlığına kavuşmasında emeği geçen sağlık ekibine teşekkür eden genç avukat Sevilay Ahmadlı, “Sinop Valiliği’nde avukat olarak çalışıyorum. İçişleri Bakanlığı personeliyim. 3 yıl önce Ankara Şehir Hastanesi’nde kalp yetmezliği hastalığı teşhisi konuldu. İnme geçirdikten sonra burada bana çok yardımcı olundu. Samsun’da böyle bir birim olduğunu bilmiyordum. İlk önce Sinop Devlet Hastanesi’ne kaldırmışlar. Daha sonra acil bir şekilde Samsun’a sevk edildim. Sağlığıma kavuşmamda emeği geçen doktorlarımızdan ve ekibimizden Allah razı olsun” dedi.

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10 dakika gibi çok kısa bir sürede damarı açarak beyin hücrelerinin hasar almasını engellediklerini ifade eden Girişimsel Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Çetin Kürşad Akpınar, “İnme yaş ilerledikçe görülme sıklığı artan bir hastalık. 55 yaş altı hastalarda da inme görülebiliyor. Bunda genetik faktörler daha ön plana çıkarak inmeye neden olabilmekte. Bazen erken yaştaki hastalarda da felç durumu görülebiliyor. Yaşın genç olması hastanın düzelmesine üzerine çok olumlu etkileri oluyor. Hücreler daha hızlı bir şekilde kendini toparlayabildiği için hastanın düzelmesi de hızlanıyor. Son olarak hastanemize gelen Sevilay hanımın hızlı bir şekilde beyindeki tıkalı damarına müdahale edilmesiyle beyinde etkilenen alan çok fazla değildi.

Damarın hızlı bir şekilde açılması genç hastamızda çok hızlı bir toparlanma ile sonuçlandı. 2017 yılından beri inme merkezimiz bölgemize hizmet vermektedir. Bilinirliğimiz arttığı için girişim yaptığımız vaka sayısı da arttı. Çevre il ve ilçelerden de çok sayıda hasta bize geliyor. İnme merkezimizdeki anjiyografi yöntemle müdahale işlemlerini bölgemizdeki tüm hekimler biliyor. Sinop’ta tanısı konulan genç hasta çok hızlı bir şekilde bize yönlendirildi. Hasta kapıdan girdikten 10 dakika sonra hastayı anjiyo ünitesine alarak işleme hazır hale getirdik. Kasıktaki iğneden sonra da 10 dakika içerisinde damarını açtık. Bu çok hızlı bir süre. Bu hız oranına gelişmiş merkezlerde ancak ulaşılabiliyor. İyi bir altyapı ve ekip olması gerekiyor. Damarı çok hızlı bir şekilde açtığımız için de Sevilay hanım çok erken bir toparlanma gösterdi. Neredeyse 10 saat sonra da eski sağlığına kavuştu” diye konuştu.

"DAMARI AÇMASAK HASTA YATAĞA BAĞIMLI KALACAKTI"

Erken müdahale edilmese ve tıkalı beyin damarı açılmasa hastanın yatağa bağlı kalabilme riskinin olduğuna da değinen Prof. Dr. Akpınar, “Hastaya erken müdahale edilmemesi durumunda kötüye gidebilirdi. Hastada ana damar tıkanması vardı. Bu damarı açmasak hücreler ölecek ve geniş bir etkilenmiş alan olacaktı. Dolayısıyla hasta ya sakat kalacak ya da hayatını kaybedebilecekti. Şu anda eski sağlığına kavuşan hasta belki de bu genç yaşında İşine geri dönemeyecekti. Hızlı müdahale tüm olumsuz durumların önüne geçti. Yaptığımız tedaviler inmelerde çok ciddi ve hızlı düzelmelere neden oluyor. Artık inmeden daha güçlüyüz. Hasta ve hasta yakınlarının bilinçli olması çok önemli. Ani gelişebilecek bir konuşma bozukluğu, kol ve bacaklarda güçsüzlük, baş dönmesi, denge kaybı, görme kaybı bulgular tek de olabilir hepsi aynı anda da olabilir yani ani gelişen bir durum varsa hızlı bir şekilde hastaneye başvurulması gerekiliyor” şeklinde konuştu.