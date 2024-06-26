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        Haberler Dünyadan Gena Rowlands'a Alzheimer tehşisi konuldu - Magazin haberleri

        Gena Rowlands'a Alzheimer tehşisi konuldu

        'The Notebook' adlı filmde 'Allie' adlı karakterin yaşlılık halini canlandıran ünlü oyuncu Gena Rowlands'a, Alzheimer hastalığı teşhisi konuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 16:16 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:17
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        • 1

          2004 yapımı 'The Notebook' adlı filmde 'Allie' adlı karakterin yaşlılık haline hayat veren ünlü oyuncu Gena Rowlands'a, 2019'da Alzheimer hastalığı teşhisi konulduğu ortaya çıktı.
          İşin ilginç yanı, ünlü oyuncunun 'The Notebook'da Alzheimer olması.

        • 2

          ABD'li oyuncunun, yönetmen ve oyuncu oğlu Nick Cassavetes, annesinin Alzheimer hastası olduğunu doğruladı. Cassavetes; "Annemin 'Allie'nin yaşlı versiyonunu oynamasını istemiştim. Alzheimer hakkında konuştuk ve bu konuda gerçekçi olmak istedik. Annem son beş yıldır Alzheimer hastası. İnanılmaz bir durum. Annem, Alzheimer hastası birini canlandırdı, şimdi kendisi Alzheimer hastası" ifadelerini kullandı.

          Ünlü yönetmen zamanında anneannesininde de Alzheimer hastası olduğunu belirtti.

        • 3

          94 yaşındaki Gena Rowlands, daha önce oğlu olmasaydı 'Allie' rolünü üstlenemeyeceğini itiraf etmiş, bu konuda; "Çok zor bir deneyimdi. Çünkü Alzheimer hastası bir karakteri canlandırıyorum. Bunu annemle yaşadım ve eğer filmi Nick yönetmemiş olsaydı, bu yola başvuracağımı sanmıyorum. Zor ama muhteşem bir filmdi" demişti.

          Fotoğraflar: Avalon

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