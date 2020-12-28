Eline geçen oyunculuk fırsatına dair konuşan Gemma Arterton, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Kariyerimin başlangıcında bir kilise faresi kadar yoksuldum ve sadece çalışıp, para kazanabildiğim için mutluydum. Quantum of Solace'i kabul ettiğim için hala eleştiriler alıyorum ama 21 yaşındaydım ve öğrenci kredim vardı.